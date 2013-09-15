رونالدو مدريدي حتى 2018

مدريد- ربط ريال مدريد نجمه كريستيانو رونالدو بالبقاء في النادي الاسباني حتى نهاية موسم 2017-2018 بعدما مدد تعاقد المهاجم البرتغالي لثلاث سنوات أخرى.

وانهى إعلان اليوم تكهنات وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة حول احتمال عودة رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد حينما ينتهي تعاقده السابق في 2015.

وغادر رونالدو النادي الانجليزي في 2009 لينضم إلى ريال مدريد مقابل ما اعتبر وقتها رقما قياسيا عالميا بلغ 94 مليون يورو (125 مليون دولار).

ووقع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورونالدو البالغ من العمر 28 عاما على التعاقد الجديد في حفل اقيم في ملعب برنابيو.

ولم يكشف رونالدو الذي قال ان 2018 قد يشهد اسدال الستار على مسيرته وكذلك بيريز عن التفاصيل المالية لراتب المهاجم البرتغالي لكن وسائل اعلام اسبانية قالت ان الراتب السنوي الصافي قد يرتفع الى 17 مليون يورو ليصبح واحداً من اكثر اللاعبين دخلا في العالم.

وكشف رونالدو للصحفيين عن تلقيه عروضا من أندية اخرى من بينها باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية.

وسئل أيضا عن يونايتد وبدا انه استبعد العودة إلى المدينة الانجليزية التي امضى بها ست سنوات بعد انضمامه من سبورتنغ لشبونة في 2003.

وابلغ رونالدو الصحفيين ”الكل يعلم انني لعبت لمانشستر لست سنوات وهو نادٍ منحني اشياء كثيرة جداً ولن انسى ذلك ما حييت.“

واضاف ”لكن مانشستر اصبح من الماضي الأن.“

وتابع ”العب حاليا لريال مدريد وهو بيتي الأن وعائلتي وأنا سعيد جدا بوجودي فيه.“

واستطرد ”لكني احترم جميع الاندية واحترم كل من طرق بابي للحصول على خدماتي.“

وقال رونالدو ”لا يعلم احد ما الذي يخفيه المستقبل لكني سعيد حقا هنا وارغب في الفوز بالالقاب مع هذا النادي واقدر حب النادي لشخصي ورغبتهم في بقائي.“

وتابع ”ارغب في تقديم افضل ما لدي في ارض الملعب وتسجيل الاهداف ومساعدة زملائي.“

ويمنح تجديد رونالدو لريال مدريد دفعة معنوية كبيرة لبطل أوروبا تسع مرات ويأتي قبل يومين من انطلاق حملة النادي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة وهو امر يراوغه منذ 2002.

وقال بيريز الذي انفق مئات الملايين من اليورو في محاولة لإستعادة امجاد النادي ”انه ليوم رائع لريال مدريد“

واضاف ”اليوم حققنا حلما لعائلة مدريد بأسرها. كريستيانو رونالدو سيبقى في ريال مدريد لخمسة مواسم مقبلة.“

ورداً على سؤال بشأن راتبه قال رونالدو ان لقب اللاعب صاحب الراتب الأعلى في كرة القدم ليس من بين أولوياته الرئيسية.

واضاف ”في الحياة هناك أشياء اهم من المال. نعم المال مهم. لن اكذب لكنه لا يحتل اولوية قصوى في حياتي.“

و اعتبر النجم البرتغالي قدوم الويلزي غاريث بيل عاديا لكون النادي الملكي من أكبر الأندية في العالم و قال:“ إنها حركة طبيعية للاعبين و تعودنا على مجيء لاعبين وذهاب لاعبين و هي سياسة الإدارة وفخورين أننا نملك مدربا كبير هو كارلو أنشيلوتي .“

و أكد رونالدو أن الأرقام القياسية حققت لكي تحطم و حين يتم مقارنتي بالنجم الكبير راؤول غونزاليس فهذا شرف أن أكون في قيمة لاعب يعتبر أسطورة في الفريق الملكي .

وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 203 اهداف في 203 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني وساعدهم على الفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012 وكاس ملك اسبانيا في 2011 لكنه اخفق في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا.

وحطم ريال مدريد الرقم القياسي في سوق الانتقالات مجددا في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما تعاقد مع غاريث بيل جناح منتخب ويلز من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو.