كريستيانو رونالدو في مدريد حتى 2018

كريستيانو رونالدو في مدريد حتى 2018

كريستيانو رونالدو في مدريد حتى 2018

النجم البرتغالي يمدد عقده رسمياً مع ريال مدريد لغاية 2018 ويصبح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإسباني.

إرم – (خاص) نورالدين ميفراني 

مدد البرتغالي كريستيانو رونالدو عقده رسمياً مع فريقه ريال مدريد لغاية 2018 ، لينهي الفريق الملكي جدلاً صاحب مصير نجمه الأول خلال الصيف الماضي حيث أبدت عدة فرق رغبتها في ضمه وبمقابل خيالي أبرزها فريقه السابق مانشستر يونايتد وباري سان جرمان وموناكو الفرنسيين .

 

وكان جواب كريستيانو رونالدو واضحاً طيلة الفترة الماضية حيث عبر عن رغبته في البقاء في ريال مدريد لغاية اعتزاله كرة القدم مؤكداً أنه مرتاح في الفريق وسعيد بمساندة جماهيره.

 

و أعلن ريال مدريد أن راتب كريستيانو رونالدو سيبلغ 17 مليون يورو سنوياً خال من الضرائب مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإسباني وفي العالم، و يتفوق على منافسيه الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار لاعباً برشلونة الإسباني .

 

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