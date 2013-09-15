كريستيانو رونالدو في مدريد حتى 2018

إرم – (خاص) نورالدين ميفراني

مدد البرتغالي كريستيانو رونالدو عقده رسمياً مع فريقه ريال مدريد لغاية 2018 ، لينهي الفريق الملكي جدلاً صاحب مصير نجمه الأول خلال الصيف الماضي حيث أبدت عدة فرق رغبتها في ضمه وبمقابل خيالي أبرزها فريقه السابق مانشستر يونايتد وباري سان جرمان وموناكو الفرنسيين .

وكان جواب كريستيانو رونالدو واضحاً طيلة الفترة الماضية حيث عبر عن رغبته في البقاء في ريال مدريد لغاية اعتزاله كرة القدم مؤكداً أنه مرتاح في الفريق وسعيد بمساندة جماهيره.

و أعلن ريال مدريد أن راتب كريستيانو رونالدو سيبلغ 17 مليون يورو سنوياً خال من الضرائب مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإسباني وفي العالم، و يتفوق على منافسيه الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار لاعباً برشلونة الإسباني .