الجن يضاعفون أموالك في الإمارات

أبوظبي - وجد نصّابان في إمارة دبي أنفسهما في السجن بعدما ادعيا قدرتهما على جعل السماء تمطر 200 مليون دولار، مقابل ما يعادل 8 آلاف دولار (30 ألف درهم).

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن النصابان طلبا من رجل تحري متخفٍ إحضار زجاجة عصير يطلق عليها "شنو" بمبلغ 30 ألف درهم باعتباره العصير المفضل لدى "الجن"، لكي ينزل بعدها ملايين الدولارات من السماء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة من مصدر موثوق يفيد بوجود اثنين؛ أحدهما إفريقي والآخر أوروبي، يقومان باصطياد ضحايا للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهما على استحضار الجن ونزول الأموال المطلوبة بأي مبالغ من السماء.

وزعم أحد عناصر شرطة دبي أنه زبون، واتفق على الالتقاء بالجماعة في إحدى الشقق الفندقية التي تم استئجارها خصيصا لهذا الغرض وتحديد موعد للمقابلة، وكان المتهمان متعجلين في إتمام العملية.

وبالفعل تقابل عنصر الشرطة مع المتهمين وبدأت عملية النصب والاحتيال عبر التمتمة بألفاظ غير مفهومة وتغيير ضوء الغرفة بحجة أن الجن سيحضر.

وطلب النصابان من الضحايا كتابة أسمائهم وأسماء أمهاتهم وإعادة الكتابة بالمقلوب، وتمتموا بألفاظ غير مفهومة، ومن خلال خفة اليد يستخرج أحد النصابين مئات الدولارات من كمه ليوهم الضحايا بقدرة الجن على إنزال المزيد من الأموال، شريطة دفع مبلغ 30 ألف درهم (8 آلاف دولار تقريباً) لإحضار عصير "شنو".