مصر تلقي القبض على تركي بتهمة التجسس

القاهرة- كشفت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الحكومية السبت ان مصر ألقت القبض على مواطن تركي للاشتباه في قيامه بالتجسس والتواطوء مع جماعة الإخوان المسلمين.

وهذا الاعتقال قد يصبح مصدراً جديداً للتوتر بين أنقرة والقاهرة اللتين تدهورت العلاقات بينهما وان كانت لم تصل إلى حد القطع منذ عزل محمد مرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو تموز. وترتبط جماعة الإخوان التي ينتمي اليها مرسي بعلاقات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وقالت مصادر أمنية انه القي القبض على رشاد أوز وهو تركي عمره 46 عاما في مدينة الاسماعيلية شمال شرقي القاهرة يوم 28 من اغسطس اب اثناء التقاط صورا لمؤسسات عسكرية.

وقالت الوكالة ان مندوبين من البعثة التركية في القاهرة يتابعون قضيته وأنهم زاروه وهو رهن الاحتجاز.

وكانت تركيا من أشد المنتقدين الدوليين لعزل مرسي ووصفت ما حدث بأنه "انقلاب غير مقبول".

واستدعت تركيا سفيرها في اغسطس اب بعد حملة عنيفة على مؤيدي مرسي. وعاد إلى القاهرة هذا الشهر لكن مصر قالت إنها لن تقدم على نفس الخطوة الى ان تكف تركيا عن "التدخل" في الشأن المصري.