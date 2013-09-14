رونالدو يطرح خط ملابس داخلية باسمه

إرم – (خاص) أحمد نبيل

دخل النجم البرتغالي ”كريستيانو رونالدو“ هداف ريال مدريد الإسباني مسابقة من نوع خاص مع النجم الإنكليزي المعتزل ”ديفيد بيكهام“، وهي مسابقة إعلانية لخط ملابس داخلية للرجال مثلما فعل من قبل ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

ويسير رونالدو على خطى قائد منتخب إنكلترا الأسبق، الذي سبق له اللعب لمانشستر يوتايتد وريال مدريد مثلما الحال مع رونالدو نفسه.

وسوف يكون تعاقد رونالدو البالغ من العمر 28 عاماً مع شركة JBS الدنماركية،حيث سيكون نجم إعلانات الشركة التي ستطرح خط الملابس الداخلية الجديد باسم نجم ريال مدريد في الأسواق، في نوفمبر، وفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي أبرزته الصحيفة ذاتها ”أنه لا يوجد أفضل من رونالدو لعرض منتجاتها، خاصة وأنه نجم كبير يمثل القيم التي تسعى لها الشركة“.

وسوف تطرح الشركة الدنماركية مجموعتين مختلفتين من الملابس الداخلية، واحدة منها للشباب صغير السن والثانية للمهتمين بأحدث الصيحات.