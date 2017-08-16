إحباط هجوم حوثي بقارب مفخخ استهدف سفينة حربية إماراتية في البحر الأحمر

أحبط الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجوماً بقارب مفخخ نفذته ميليشيات الحوثي على ميناء المخا، محاولة خلاله استهداف سفينة حربية إماراتية على ساحل البحر الأحمر، دون وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات الجيش اليمني تصدت للهجوم، الذي وقع ظهر اليوم، وفجرت القارب قبل وصوله للسفينة الحربية المستهدفة”.

والهجوم هو الثالث من نوعه، في نحو أسبوعين؛ إذ أعلنت قيادة التحالف العربي، في 29 يوليو/تموز الماضي، تعرض ميناء المخا لاستهداف بـ”قارب مفخخ” من قبل الحوثيين، لكنه اصطدم بالرصيف البحري، بالقرب من مجموعة سفن.

والسبت الماضي، شن الحوثيون هجوما مماثلا على الميناء بقارب مفخخ، لكن قوات التحالف أحبطت الهجوم.

وتخضع مدينة المخا لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين سبق أن أعلنوا “استهدافهم سفنا إماراتية وفرقاطة سعودية”، في سواحل البحر الأحمر، قبالة سواحل المدينة بـ “صواريخ متوسطة وبعيدة المدى”.

وتدور حرب في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي، بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة.

وكان الحوثيون وقوات صالح قد سيطروا على عدة محافظات بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.