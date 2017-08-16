خدمة جديدة من أمازون تتيح للزبون الحصول فوراً على مشترياته (صورة)

أطلقت “أمازون دوت كوم” الأميركية، أكبر شركة في العالم لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت، خدمة “Instant Pickup” (الاستلام الفوري) الجديدة التي ستوفر لزبائنها إمكانية استلام مشترياتهم في غضون دقيقتين أو أقل، في بعض المدن الأمريكية، بحسب تقرير لموقع “فينتشر بيت” التقني.

وتشكل الخدمة الجديدة أحدث خطوة من عملاق التجارة الإلكترونية في إطار مساعيها إلى تعزيز وجودها المادي في سوق مبيعات التجزئة التقليدية، كما تأتي بعد إعلانها في شهر يونيو/حزيران عن نيتها شراء شركة “هول فودز ماركت”، المتخصصة في البقالة الفاخرة، وتقديم الأطعمة الصحية والطازجة، مقابل 13.7 مليار دولار.

وتعتمد الخدمة على مخازن أمازون في بعض المناطق وداخل بعض الجامعات في خمس مناطق، بحيث تتم إعادة توجيه طلب الشراء، الذي يقدمه الزبون عبر تطبيق الموبايل أو الموقع الإلكتروني، إلى أقرب مخزن للشركة.

وتوفر الخدمة مئات المنتجات من المأكولات الطازجة والوجبات الخفيفة والأجهزة الكهربائية وكذلك أجهزة أمازون الذكية من عائلة Echo”.

وتعتزم الشركة في وقت لاحق توسيع نطاق تغطية الخدمة لتشمل المزيد من مناطق الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام