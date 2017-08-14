كيف ردت النجمة دينا الشربيني على جمهور عمرو دياب؟

قررت الفنانة المصرية الشابة دينا الشربيني الخروج عن صمتها للرد على هجوم جمهور النجم عمرو دياب من خلال إصدار بيان رسمي من وكيل أعمالها.

ونشرت وكالة “C.A.T” المكلفة بأعمال دينا الشربيني، رابطا لصفحة على موقع “فيسبو” قال إنها الوحيدة والرسمية للنجمة المصرية، وغيرها مزور.

وحذرت الوكالة جميع مُحبي الفنانة الشابة من أي صفحة أخرى تحمل اسمها، مؤكدة أنها تتجه لاتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لإغلاق أي صفحة أخرى غير صفحتها الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى ما نُشر الإثنين من تصريحات منسوبة إليها تم بواسطة إحدى الصفحات التي تنتحل شخصيتها ما ساهم في إثارة جدل لا علاقة للفنانة الشابة به على الإطلاق.

وكان عمرو دياب المشهور بلقبه “الهضبة” قد أثار ضجة كبيرة بعد ساعات قليلة من إصدار ألبومه الجديد “معدي الناس”، وذلك بسبب أغنية أجمل عيون التي يتحدث فيها عن حبه لفتاة من برج الحوت.

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” تفيد بأن هذه الأغنية مهداة لدينا الشربيني خاصة أن ابنتي النجم المصري وزوجته زينة عاشور ليسوا من مواليد برج الحوت بينما النجمة الشابة من مواليد 17 مارس أي تنتمي لبرج الحوت.