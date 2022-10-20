NBA.. طومسون نجم جولدن ستيت وريورز: طريقة لعبنا مستوحاة من "تيكي تاكا" برشلونة

قال كلاي طومسون لاعب جولدن ستيت وريورز إن حركة الكرة المثيرة للإعجاب لفريقه في المواسم الأخيرة مستوحاة من طريقة لعب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان وريورز، الذي بدأ الدفاع عن لقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة بفوزه 123-109 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز يوم الثلاثاء الماضي، قوة مهيمنة تحت قيادة المدرب ستيف كير، وفاز بأربعة ألقاب في السنوات الثماني الماضية.

وقال طومسون إن الحفاظ على حركة الكرة هو من ضمن العوامل التي تعلمها الفريق من برشلونة.

وأضاف طومسون لشبكة تي.إن.تي الأمريكية بعد الفوز على ليكرز "يرجع الفضل لستيف، لقد جاء وكانت لديه رؤية. لقد أعطانا نموذجا مثاليا لنادي برشلونة وطريقة لعبه التي تسمى تيكي تاكا".

"إنها عبارة عن التمرير للاعب الخالي من الرقابة وترك الكرة تتحرك سريعا. هذه الكرة تلعب لي وستيفن (كري) كثيرا... إنها مثالية".

وبدأت طريقة تيكي تاكا في برشلونة بقيادة المدرب بيب جوارديولا وهي عبارة عن سلسلة من التمريرات المتقنة والقصيرة للحفاظ على حركة الكرة دون فقدان الاستحواذ.

وحقق هذا الأسلوب نجاحا كبيرا لبرشلونة حيث قاده غوارديولا إلى 14 لقبا بين عامي 2008 و2012.