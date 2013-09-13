إنيستا يرفض عرض برشلونة الأول

مدريد – (خاص) من نورالدين ميفراني

رفض أندرياس إنيستا العرض الأول المقدم من طرف فريقه برشلونة لتمديد عقده حتى 2018 مؤكداً أنه لا يرقى لطموحاته، لكنه في نفس الوقت رفض أن يكون ذلك نهاية لرغبته في البقاء في الفريق الكتلوني حتى اعتزاله.

وكان برشلونة قد اقترح على متوسط ميدانه الملقب بالرسام عرضاً لغاية 2018 مع راتب يتجاوز 12 مليون يورو في السنة مبدياً رغبته في الإبقاء على اللاعب حتى اعتزاله في معقل الفريق الكتلوني كامب نو.

و لم يصدر أي تعليق لفريق برشلونة عن رفض اللاعب العرض الأول لتمديد عقده علماً أنه أول مرة يرفض فيها عرضاً من فريقه حيث كان دائماً يوافق على كل العروض المقدمة لتمديد عقوده السابقة.

وينتهي عقد أندرياس إنيستا (29 سنة ) أحسن لاعب أوروبي سنة 2012 صيف 2015 وكانت عدة شائعات في الصيف الحالي تحدثت عن رغبة عدة فرق في ضمه كباريس سان جرمان الفرنسي الذي يفكر جدياً في تقديم عرض قوي لبرشلونة لخطف اللاعب.

وقللت الصحف المساندة لبرشلونة من أهمية رفض أنيستا للعرض الأول وركزت على تصريحاته التي أكد من خلالها رغبته في البقاء في صفوف النادي الذي تربي فيه حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وتبقى مهمة تمديد عقود لاعبي برشلونة صداع في رأس الرئيس ساندرو روسيل الذي نجح في تمديد عقود ميسي وبيول وتشافي وتيلو ، ويتبقى له جيرار بيكي وأندرياس أنيستا لضمان بقاء الركيزة الأساسية للفريق الكتلاني في السنوات الأخيرة، مع العلم أنه سيفقد الموسم القادم الحارس فيكتور فالديز الذي رفض تجديد عقده.