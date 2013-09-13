إيران تريد حلاً سريعاً للنزاع النووي

بشكك – قال الرئيس الايراني حسن روحاني الجمعة إنه يريد حلاً سريعاً للنزاع بخصوص برنامج طهران النووي الذي تخشى الدول الغربية أن يكون يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال روحاني في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”فيما يتعلق بالقضية النووية الايرانية نحن نريد أسرع حل لها وفقاً للأعراف الدولية. اتخذت روسيا في الماضي خطوات هامة في هذا المجال“.

وأضاف أنّ موعد إجراء المحادثات القادمة بين بلاده والقوى العالمية الست سعياً لضمان ألا تنتج إيران أي اسلحة نووية قد يتحدد خلال الاجتماعات التي ستجري على هامش جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الجاري.

وأكد خلال قمة للامن في قرغيزستان إنه لا يمكن ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي إلا باحترام مصالح إيران وحقوقها وذلك في إشارة على ما يبدو لرغبة طهران في مواصلة تخصيب اليورانيوم.