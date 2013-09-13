مايويذر: الفاريز ليس سوى منافس آخر

واشنطن - اعتبر الملاكم الامريكي فلويد مايويذر الفائز بألقاب خمسة أوزان مختلفة أن المكسيكي ساؤول "كانيلو" الفاريز ليس سوى منافس آخر قبل نزالهما على لقب وزن فوق الوسط في لاس فيجاس غدا السبت.

وسيضع مايويذر سجله الخالي من الهزائم على المحك حين يتحدى الملاكم المكسيكي على لقبي مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق الوسط في قاعة ام.جي.ام جراند جاردن ويقول إنه مستعد لأي شيء يفرض عليه أثناء النزال.

وقال مايويذر البالغ من العمر 36 عاما أثناء المؤتمر الصحفي النهائي لما وصف بأنه النزال الأكثر ثراء عبر العصور "لو أن خطة اللعب هي مواصلة الضغط.. فأنا قادر على التعامل معها."

وأضاف "لو أن خطة اللعب هي إسقاطي من على الحلبة فلا أحد يمكنه ذلك. يجب أن تملك القدرة لكي تتفوق علي من الناحية الذهنية وأنا أقوى مقاتل من الناحية الذهنية في الملاكمة."

ويعد مايويذر على نطاق واسع أكثر الملاكمين قدرة على الدفاع على الاطلاق وطالما اشتهر بحديثه الخشن وهو الآن بلا أي هزيمة في 44 مواجهة بينها 26 فاز بها بالضربة القاضية.

وقال مايويذر "من ناحية مشواري في الملاكمة فأنا على ما يرام.. أيا كانت النتيجة. لا أقلق ابدا بسبب أي نتيجة. حين أدخل لأي نزال لا اركز على المال ولا على التصنيف."

وتابع "تركيزي أن أقدم للجمهور ما يريدون مشاهدته وأن يتابعوا أداء مثيرا. يوم 14 سبتمبر مجرد نزال آخر.. منافس آخر. لكنه يعلم أنه سيواجه فلويد مايويذر.. وأنا اواجه منافسا آخر."

وضمن مايويذر الحصول على 41.5 مليون دولار من نزال الغد بينما سيجني الفاريز (23 عاما) 12.5 مليون دولار وهو أعلى مبلغ يناله في نزال طيلة مسيرته.