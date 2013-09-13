محمد البلتاجي: لست إخوانياً

القاهرة – (خاص) شوقي عصام

نفى القيادي الإخواني محمد البلتاجي علاقتة بجماعة الإخوان، وقال خلال التحقيقات التي أجريت معه في محبسه بسجن مزرعة طرة بعد أن انتقل رئيس نيابة الجيزة حاتم فضل وقام بالتحقيق معه خلال 8 ساعات متواصلة ومواجهته بالتهم الموجهه إليه بالتحريض على القتل وممارسة العنف في أحداث مسجد الاستقامة ومنطقة بين السرايات التي راح ضحيتها ما يقرب من 30 مواطناً.

وكان البلتاجي قد رفض في البداية مواصلة التحقيقات معه بحجة أن النائب العام الحالي غير شرعي وأن النائب العام الشرعي هو المستشار طلعت عبد الله، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء بانتداب قاضي تحقيق خاص للقضية بعيداً عن النائب العام الحالي، ثم عاد البلتاجي ليجيب على أسئلة المحقق رافضاً الاتهامات الموجهه له، مؤكداً أنه لم يكن متواجداً في هذه الأحداث وأن تحريات النيابة التي تمت بعد معاينة منطقة الأحداث ملفقة من جانب جهاز الأمن الوطني ونيابة الجيزة، وتسمك البلتاجي بمقولة: "مباحث أمن الدولة رجعت من جديد لتصفية حساباتها مع المشاركين في ثورة 25 يناير".

ورفض البلتاجي اتهامات النيابة بتحريك العناصر الإخوانية المسلحة في ميدان الجيزة، وقال أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان التي خرج عنها منذ عاميين وأنه ليس أكثر من عضو عادي في حزب الحرية والعدالة.