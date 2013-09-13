مخيون يحذر من استمرار الطوارئ في مصر

القاهرة - (خاص) من أحمد المصري

أكد الدكتور يونس مخيون "أن مد قانون الطوارئ يبعث برسالة سلبية عن مصر للخارج مما يؤثر تأثيراً بالغاً على الاستثمار والحركة الاقتصادية عموماً، كما أنه لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة القادمة من دستور واستعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية في ظل قوانين استثنائية"، على حد قوله.

وأوضح مخيون، في تصريحات له، أن بناء المؤسسات وإرساء أسس الدولة لا يمكن أن يتم إلا في ظل أجواء طبيعية غير استثنائية حتى يكتب لها النجاح والبقاء.

وأضاف "نرى أن القوانين الاستثنائية لن تنهى حالة العنف، ولكن الذي يعمل على إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين وإرساء العدالة الاجتماعية".

واختتم رئيس حزب النورتصريحاته قائلاً : "نرفض العنف بشدة، كما أننا حريصون على استتباب الأمن ولكن في إطار القوانين العادية"، وأن في القوانين العادية كفاية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها.