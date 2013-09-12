ولي عهد أبوظبي يجتمع في موسكو مع بوتين

إرم- (خاص)

يقوم ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت لاحق الخميس بزيارة لموسكو، يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

وتأتي زيارة المسؤول الاماراتي متزامنة مع طرح المبادرة الروسية بشأن سوريا، ومع أن هناك إختلافات بين أبوظبي وموسكو بشأن الازمة السورية، إلا أن مصادر دبلوماسية قالت، إن الخلافات بين البلدين بشأن هذا الملف ليست بعمق خلافات روسيا مع أطراف خليجية أخرى.

وتشير المصادر إلى أن الامارات بالرغم من تأييدها لحركة المعارضة السورية، وإنتقاداتها القوية للاسلوب الذي واجه فيه نظام بشار الأسد هذه المعارضة، إلا أنها تتفق مع موسكو على مخاطر إقحام التيارات الدينية المتشددة في حركة المعارضة السياسية. وترى أن بعض الحركات الدينية تتخذ من نشاطاتها في سوريا ستارا لإعمال تتجاوز الاطار السوري.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموسكو بعد زيارة لمصر التي تستعد لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع روسيا، في ضوء توتر العلاقة مع الإدارة الامريكية التي أيدت حكم جماعة الاخوان المسلمين ووقفت موقفا مناهضا لثورة 30 يونيو وعزل الرئيس مرسي. وتلتقي موسكو مع ابوظبي في تأييد التوجهات المصرية الأخيرة. ويتوقع أن تحظى المساعدات السخية التي قدمتها الامارات لمصر بعد ثورة 30 يونيو بتقدير القيادة الروسية التي ترى في عودة الإستقرار لمصر بدايه للاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وتشير هذه المصادر إلى أن العلاقة الشخصية بين الرئيس الروسي وولي عهد ابوظبي توطدت في السنوات الأخيرة كما أن الامارات ترتبط بعلاقات ثنائية واسعة مع روسيا تشمل إلى جانب العلاقات الاقتصادية علاقات عسكرية تمثلت في توقيع الامارات صفقات تسلح ابتاعت من خلالها مجموعة من المعدات وناقلات الجند وخاصة تلك التي استخدمت غبان مشاركة الامارات في قوات حفظ السلام في البوسنة وإقليم كوسوفو.

وتشكل الإمارات محطة مهمة للمستثمرين الروس، كما أنها وجهة سياحية مفضلة لهم. وتسير شركات الطيران الاماراتية الوطنية رحلات تجارية يومية منتظمة لموسكو ومدن روسية أخرى فضلا عن رحلات لطائرات الشارترد التي تنقل المجموعات السياحية، يذكر أن زيارة الشيخ محمد الحالية لموسكو ليست الزيارة الاولى له إلى روسيا حيث سبق له القيام بأكثر من زيارة خلال حكم الرئيس بوتين وسلفه الرئيس ميدفيدف الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء.