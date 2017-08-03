قناة “الراي” الكويتية تعود للبث مجددًا بعد انقطاعها المفاجئ

عادت قناة “الراي” الكويتية الخاصة، اليوم الخميس، للبث بصورة طبيعية، بعد أن توقفت ليلة أمس الأربعاء عن بثها المعتاد بشكل مفاجئ قبل أن توضّح أنه ناتج عن خلل فني.

وكان القناة التي تأسست العام 2004 تبث برامجها بشكل اعتيادي، أمس الأربعاء، عندما توقف بثها بشكل نهائي لعدة ساعات.

وكشف القناة في وقت لاحق أن توقف البث كان قسريًا، بعد أن حدث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، مقدمًة اعتذارًا عن الخلل الذي وصفته بالخارج عن إرادتها.

وتعد “الراي” من أوائل القنوات التلفزيونية الكويتية الخاصة، وتبث البرامج الكويتية المحلية المتنوعة والمسلسلات العربية والأفلام الأجنبية بالإضافة إلى نشرات إخبارية.

وتعود ملكية القناة لمجموعة “الراي” الإعلامية الكويتية التي تدير عدة وسائل إعلام أخرى من بينها صحيفة “الراي” الورقية اليومية، إضافًة للموقع الإلكتروني الذي يحمل الاسم ذاته.