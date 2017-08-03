إطلاق خط بحري مباشر بين مينائي “درينجا” التركي و “حمد” القطري

صرح مسؤول تركي، اليوم الخميس، بأنه سيتم إطلاق خط بحري مباشر يربط “ميناء درينجا” التركي بـ “ميناء حمد“القطري.

وبحسب مصطفى خاقان صافي، رئيس مجلس إدارة ميناء “درينجا”، بولاية “قوجه إيلي” التركية، سوف يتم إطلاق خط بحري مباشر يربط الميناء مع “ميناء حمد “في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح، بعد لقاء جمع شركات قطرية وتركية في مدينة إزمير غربي تركيا، أن تدشين الخط الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة “شارلوت للتجارة والمقاولات” القطرية.

وأشار إلى أن حمولات الخط المباشر الجديد، ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين الميناءين، لافتًا إلى احتمال ارتفاع متطلبات قطر العامة، وخصوصا مع اقتراب استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم.

وأكد أنهم يخططون إلى نقل البضائع بين الميناءين في غضون 8 إلى 10 أيام، وأضاف أنهم سيطلقون 3 رحلات أسبوعيًا بعد إطلاق الخط الجديد.

وشارك في الاجتماع الذي يعقد في مدينة إزمير، 88 شركة قطرية، ونحو 200 شركة تركية. ومن المتوقع أن يختتم رجال الأعمال القطريون والأتراك، مباحثاتهم المشتركة غدًا الجمعة.

وسارعت تركيا إلى توريد المواد الغذائية لقطر، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة في حزيران/يونيو الماضي.

وصادق البرلمان التركي، في حزيران/يونيو الماضي، على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر، تم بموجبه إرسال قوات تركية إلى قطر. وكان يجري الإعداد لهذا المشروع منذ فترة طويلة، لكن تم اتخاذه على عجل بعد أيام من إعلان الدول الأربع قرار المقاطعة.

وكانت الدول الأربع، قدمت قائمة مطالب إلى الدوحة لاستعادة العلاقات معها، من بينها سحب القوات التركية من قطر، إلا أن هذه الدول أعلنت لاحقًا، أن الرد القطري على المطالب كان سلبيًا.