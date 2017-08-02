بالصور.. شاب يلد طفلًا ذكرًا

تمكن شاب ثلاثيني من الإنجاب كالنساء، بعد أن خضع لمجموعة من التغيّرات الهرمونية، إلا أنه لم يغيّر من شكل أعضائه التناسلية.

وتمكن تريستان ريز البالغ من العمر 34 عامًا من الإنجاب، وبعد مرور عشر سنوات على علاجه بالهرمونات، واحتفظ بتشريحه الأصلي كذكر، وأصبح حاملًا من زوجه بيف تشابلوو موراي.

وقال ريز إنه توقف عن تناول التستوستيرون للتحضير من أجل الحمل، وأضاف “لقد كنا تحت الإشراف الطبي طوال الوقت، لجعله صحيًا وآمنًا قدر الإمكان”.

وجاءت محاولة الإنجاب الناجحة بذكر، بعد مرور عام على إجهاض جنين لم تكتب له الحياة في رحم الشاب.

وقال ريز والسيد تشابلوو لـ CNN إن ليو يأكل وينام جيدًا، ويمنحهما الكثير من الأحضان”.

وأضافا: “نحن محظوظان لترحيبنا به في حياتنا ولا يمكننا أن ننتظر لنرى ما الذي سيكون عليه عندما يكبر”.