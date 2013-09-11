مصر تسعى لتحقيق "حلم" الأميركي برادلي

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

فجر وزير الدولة لشؤون الرياضة طاهر أبوزيد، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن هناك اتجاها قويا لدى الحكومة المصرية لإقامة المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم على ستاد القاهرة الدولي وبحضور الجماهير.

وتأهلت مصر للمرحلة الحاسمة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث ستخوض مباراتين فاصلتين ذهابا وإيابا، وفقا لما ستعلنه قرعة الـ16 من الشهر الجاري.

المدير الفني للمنتخب المصري بوب برادلي، أكد على أنه يتمنى خوض المباراة الفاصلة على ستاد القاهرة، وسط 80 ألف متفرج.

وحُرمت الجماهير المصرية من متابعة المبارايات من داخل الملعب بانتظام، منذ مذبحة بورسعيد التي اندلعت في الأول من شباط/فبراير 2012.

وأكد وزير الرياضة المصري في تصريحات صحفية على أنه سيعمل من الآن على حسم مكان إقامة المباراة التي ستقام على الأرجح منتصف الشهر المقبل باستاد القاهرة، لتدشن عودة النشاط الكروس المصري لطبيعته من جديد عقب فترة من التجميد.