مصر.. إيقاف ريهام سعيد والمذيعة “الحامل” دون زواج 3 أشهر عن العمل

أعلن حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين المصريين، أن مجلس النقابة قرر إيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل لمدة 3 أشهر، بعد التجاوز الذي وقع بحلقة برنامجها “صبايا الخير” على قناة النهار الفضائية، والتي استضافت خلالها سيدة متزوجة وعشيقها، وقاما بعرض قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.

وقال الكنيسي إن هذا يُعد استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري ويتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، حيث إنها لم تكن الواقعة الأولى لمقدمة البرنامج من تقديم مثل هذه الحالات واستغلالها إعلامياً، مشددًا أنه يتعين على إدارة القناة تنفيذ هذا القرار حتى لا تكون شريكاً في المسؤولية.

وأضاف الكنيسي، أنه تقرر أيضا إيقاف المذيعة دعاء صلاح مقدمة برنامج “دودو شو” لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم إخطار إدارة فضائية النهار بالقرار بسبب التجاوز الذي وقع بحلقة برنامجها بعنوان “اشتري راجل”، والتي ظهرت فيه بملابس غير لائقة، وتتحدث عن أن المرأة من الممكن أن تكون Single Mother، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان.، مما يُعد تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية.

ولفت نقيب الإعلاميين في بيان رسمي إلى أنه، يحق للمذيعتين التقدم للنقابة بتظلم من العقوبة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إقرار العقوبة.

وأشار إلى أنه تم إنذار مقدم برنامج “انفراد” النائب سعيد حساسين على قناة “العاصمة” بعد التجاوز الذي حدث على الهواء من ضيفي برنامج (انفراد)، من تبادل للسباب وإشهار أحد الضيوف للحذاء في وجه الآخر، مما يمثل تجاوزاً مهنياً وأخلاقياً، فقررت النقابة توجيه إنذار للمذيع وإدارة قناة العاصمة، بانتقاء الضيوف وعدم الدخول في ملاسنات ومشاحنات أو القيام بفعال مشينة على الهواء، وأن تكرار مثل هذه التجاوزات يُعرض مقدم البرنامج للإيقاف لمدة 3 أشهر .

وأكد الكنيسي أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه التجاوزات لمنعها، حتى يمكن ضبط المشهد الإعلامي الذي ينزلق إلى تجاوزات يدفع المجتمع المصري ثمنها غالياً.