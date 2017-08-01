الحالة 101.. طفل يخرج من رحم أُمّه حاملًا بذكر (صورة)

في سابقة نادرة وغريبة سجل أحد المستشفيات الهندية ولادة طفل “حامل” بشقيقه التوأم غير المكتمل في حالة تشوّه خلقي فاجأت الأطباء وتحوّلت إلى خبر لفت أنظار الصحف الهندية والعالمية.

ووفقًا للطبيبة “بهافنا ثورات” فقد تبيّن وجود كتلة تحتوي على عظام داخل بطن الجنين الشهر الماضي، حين كانت أُمّه البالغة من العمر 19 عامًا تُجري فحوصات اعتيادية للاطمئنان على الجنين.

وقبل الولادة تبيّن من خلال صورة الأشعة وجود جنين غير مكتمل وله سيقان في كيس جنيني داخل بطن شقيقه الجنين أيضًا، ولكنه كان ميتًا حيث توقف نموه بعد 13 أسبوعًا من الحمل.

وولد الطفل في أحد مستشفيات مدينة “مومباي” غرب الهند، بعد أن خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي لاستئصال الجنين من داخله.

وتم استخراج الجنين غير المكتمل من بطن شقيقه وطوله نحو 7 سنتيمترات ووزنه نحو 150 جرامًا، وفقًا لما قالته الطبيبة “نينا نيتشلاني” التي أكدت أنه “لم تحدث مضاعفات، وأن الأمَّ والمولود لا يزالان في المستشفى، ولكنهما بحالة جيدة”.

ووفقًا لنيتشلاني فقد تم توثيق مئة حالة فقط من هذا النوع على مستوى العالم، وهي حالة تحدث مرة في كل 500 ألف حالة ولادة.