علاج فعال لإدمان الإنترنت

واشنطن- يفتتح قسم خاص بعلاج مدمني الإنترنت في المركز الطبي برادفورد في بنسلفانيا، ولا يضم سوى أربعة أسرة لا غير. ويقف وراء افتتاح القسم، البروفيسورة في جامعة بونافونتور وعالمة النفس كيمبرلي يونغ، التي تعد من أول أطباء علم النفس الذين عكفوا على دراسة هذه الظاهرة في الولايات المتحدة منذ عام 1994.

وما يزال هذا القسم في طور البحث العلمي، حيث أن طريقة العلاج تستوجب وجود أربعة "مرضى" في نفس الوقت. ويستغرق العلاج 10 أيام يتم في الثلاثة أيام الأولى "التخلص من السموم الرقمية" ثمّ يخصص الأسبوع الموالي لحصص نفسانية، وتقدر تكلفة العلاج بقرابة 14 الف دولار.

وتقوم طريقة العلاج على أن يتم إزالة علامات الإدمان بنفس الطريقة التي تختفي فيها من المعالجين من إدمان المخدرات والعقاقير، متوقعين أن يحتاج بعض منهم في المرحلة الأولى إعداداً خاصاً بالعقاقير حتى يمكن لاحقا تخليصهم من "السموم الرقمية" خلال الأيام الثلاثة من العلاج ثمّ يخصص الأسبوع الموالي لحصص نفسانية وفق شبكة "سي إن إن".

وفي سياق متصل كانت عالمة النفس الأمريكية كيمبرلي يونغ أول من وضع مصطلح إدمان الإنترنت بأن عرفت إدمان الإنترنت: أنه استخدام شبكة الإنترنت أكثر من 38 ساعة أسبوعياً، و يبدو أن مراكز علاج إدمان الإنترنت في طريقها إلى الإنتشار حول العالم، بعد أن كانت كوريا الجنوبية من الدور الرائدة في مجال تحديد ومعالجة إدمان الإنترنت وألعاب الفيديو العام الفائت.

وحدد الدكتور هان دوغ-هيون" من مستشفى شونغ انغ الجامعي في سيؤول عوارض إدمان الإنترنت متضمناً إرتباك النمط المعيشي التقليدي، وفقدان الوظيفة أو التوقف عن الدراسة، و تعمد إطالة الوقت في ممارسة الألعاب بهدف الوصول إلى المتعة المنشودة من اللعبة الإلكترونية، و اللهفة الشديدة اضافة لما يشبه ذات الأعراض التي يعاني منها مدمنو المخدرات مثل سرعة التهيج والغضب والإصابة بالقلق لدى التوقف عن استخدام الإنترنت أو ألعاب الفيديو أو عند إجبارهم على ذلك.