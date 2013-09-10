روحاني يأمل بحل النزاع النووي مع الغرب

طهران- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة أذاعها التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، إن وقت حل النزاع النووي بين إيران والغرب محدود وحث المجتمع الدولي على اغتنام فرصة انتخابه لرئاسة إيران.

وقال رجل الدين المعتدل الذي تولى سدة الحكم الشهر الماضي "على العالم أن يعرف يقينا أن هذه الفترة الزمنية لحل المسألة النووية لن تكون غير محدودة. أمامنا فترة زمنية محددة".

وأضاف "وعلى العالم أن يستغل هذه الفترة الزمنية أيضا وهذه الفرصة التي أوجدها شعبنا في هذه الانتخابات. سننتهز هذه الفرصة أيضا إن شاء الله وإني آمل أن نحل هذه المشكلة خطوة بخطوة".

وخلف روحاني الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي عرف بتصريحاته النارية على الساحة الدولية.

وتعهد الرئيس الجديد بانتهاج الاعتدال في سياسات إيران الداخلية والخارجية ودعا إلى "تفاعل بناء" مع العالم.

وانخرطت إيران في مفاوضات مع ست قوى عالمية لم تؤد حتى الآن إلى تسوية.

ويساور القلق دولا غربية على وجه الخصوص من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخشى احتمال أن تكون الجمهورية الإسلامية تسعى إلى تطوير قدرات لصنع أسلحة نووية.

وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت ويهدف إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وذكر روحاني الثلاثاء أنه سيلتقي بوزراء خارجية بعض القوى الست- وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا - خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وقال: "في القضية النووية يجب أن ينتهي الأمر بفوز الجانبين. لا معنى لأن يفوز طرف ويحسر الآخر".

وأضاف "يمكن أن يفوز الطرفان. نحن مستعدون أن يفوز الطرفان. أعتقد أن بداية هذا العمل ستكون في نيويورك".