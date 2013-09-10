أبو تريكة يُتوج أسطورته في يوم مئويته

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

خاض الدولي المصري، محمد أبو تريكة، مباراته الدولية رقم 100 الثلاثاء، حينما دخل أساسيا خلال مواجهة الفراعنة مع غينيا بتصفيات كأس العالم 2014.

أبو تريكة الذي لم يكن يعرف أنه يمر بحدث تاريخي، سجل هدفا وصنع اثنين آخرين، وبنهاية المباراة قال: "لم أكن أعرف أنها مباراتي رقم 100!"، واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم من ناحيته بالمباراة الـ100 لأمير القلوب، وأكد أنه تاسع لاعب مصر ينل هذا الشرف، مع العلم أن لاعب الزمالك الحالي وزميل أبو تريكة السابق في الأهلي أحمد حسن هو عميد لاعبي العالم، صاحب أكبر عدد من المبارايات الدولية.

وأشاد موقع الفيفا بأبو تريكة مشيرا إلى تضحياته بالبقاء ضمن كتيبة النادي الأهلي مفضلا عروض أخرى عربية وأوروبية، وهو ما كلله باللعب في كأس العالم للأندية 4 مرات، وعلى الرغم من الأزمة السياسية التي مر بها الماجيكو مؤخرا، بعدما أشيع عن اتهامه للجيش المصري بقتل المصريين على خلفية انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، وضع أبوتريكة كل ذلك خلف ظهر وقدم واحدة من أجمل مبارياته الدولية على الإطلاق، بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

كان أبو تريكة قد بدأ مشواره الدولي بشكل جاد عام 2004 مع الإيطالي ماركو تارديللي، ثم اندلعت ثورته الكروية مع حسن شحاتة بالتتويج ببطولة أفريقيا للمنتخبات عامي 2006 و2008 على التوالي.