مورينيو يسعى إلى ضم فالديز لـ تشيلسي

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

يفكر البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق تشيلسي الانكليزي في تقديم عرض لفيكتور فالديز (31 سنة) حارس برشلونة للانتقال للبلوز الموسم القادم وخلافة الحارس التشيكي المخضرم بتير تشيك .

ورفض فيكتور فالديز تجديد عقده مع فريقه برشلونة الذي ينتهي في حزيران /يونيو 2014 ، لكنه قرر البقاء حتى نهاية العقد والانتقال حرا لدوري جديد و خوض تجربة جديدة أكدت عدة وسائل إعلامية كتلانية أنها ستكون إنجلترا .

وأبدت عدة أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز رغبتها في خدمات الحارس الدولي الإسباني من بينها أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد رغم كونها تتوفر على حراس من المستوى الأول، لكن فرق باري سان جرمان و موناكو الفرنسيين عبرا بدورهما عن الرغبة في ضم فالديز .

وبدأ جوزي مورينيو في البحث عن بديل يد للحارس التشيكي بتير تشيك الذي يفكر في العودة لبلده وإكمال مشواره هناك، رغم كونه لا زال في سن الواحد والثلاثين لكنه قضى 9 سنوات في النادي اللندني فاز خلالها بعدة ألقاب كبيرة كدوري الأبطال (1) والدوري الأوروبي (1) ولقب الدوري الانكليزي ( 3) و الكأس (4) و كأس الرابطة ( 2) والدرع الخيرية ( 2) .

ويفكر مورينيو دائما بنفس الطريقة، حيث يبحث لحراسة المرمى عن حراس مخضرمين ففي بورطو البرتغالي كان معه البرتغالي فيكتور بابا وفي تشيلسي بتير تشيك وفي الإنتر البرزيلي خوليو سيزار وفي الريال كاسياس ثم استقدم المخضرم دييغو لوبيز ، وحاليا في تشيلسي يعتمد على بتير تشيك ويفكر في جلب فيكتور فالديز رغم كونه يتوفر على حارس شاب هو البلجيكي تيبوت كورتوا ( 21 سنة) والمعار لأتلتيكو مدريد للموسم الثاني على التوالي و يقدم مستويات أكثر من رائعة مع بطل كأس إسبانيا الموسم الماضي .

ولن تشكل الحادثة التي شهدها لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال لسنة 2010 بين برشلونة وإنتر ميلان في 28 أبريل بملعب الكامب نو حين جرى البرتغالي فرحا في الملعب بعد تأهل فريقه الإيطالي لكن فالديز هاجمه بقوة و طلب منه السكوت وكاد أن يضربه لولا هدوء المدرب البرتغالي الذي في الغالب يحتفظ بالذكريات السيئة عائقا لكنه في المدة الأخيرة أصبح أكثر هدوءا وتعامل بشكل جيد مع خصومه ويفكر في جلب بعضهم لفريق تشيلسي كالمدافع سيرجيو راموس وحاليا الحارس فيكتور فالديز .