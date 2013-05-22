مواجهة بين البابا والشيطان

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يدور جدل في الفاتيكان، حول ما إذا كان البابا فرانسيس قام بعملية "طرد أرواح الشريرة" أم لا، وهو جدل شهد نقطة تحول بعد أن أصر "طارد أرواح" مشهور بأن البابا ساعد على "تحرير" رجل مكسيكي من أربعة شياطين.