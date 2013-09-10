فيراري قد يستعيد أمجاده مع رايكونن

لندن - قد يستعيد السائق المخضرم كيمي رايكونن أمجاد الأيام الخوالي مع فيراري إذا نجحت مساعي عودته الموسم المقبل للفريق المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

ومع تنامي تكهنات عن رغبة الفريق في التعاقد مع سائق جديد رشحت تقارير إعلامية رايكونن بطل العالم 2007 لشغل المنصب الذي تركه في 2009 ليفسح المجال أمام انضمام فرناندو الونسو.

ويبقى رايكونن (33 عاما) يحظى بشعبية في فيراري باعتباره أول سائق يحرز لقب بطولة العالم مع الفريق بعد مرحلة مايكل شوماخر وآخر من فعل ذلك حتى الآن.

وإذا عاد رايكونن فإنّ فيراري سيكون قد كسر تقاليده المتعلقة بالتعاقد مع سائق قديم في الفريق.

ويأتي الحديث عن عودة رايكونن رغم أنّ ستيفانو دومنيكالي مدير فيراري قال إنه لا يوجد قرار بعد بشأن ذلك كما يتمسك فريق لوتس باستمرار السائق الفنلندي في صفوفه.

وإذا لم يخرج الونسو في مفاجأة من فيراري فإنّ عودة رايكونن المحتملة ستكون على حساب فيليبي ماسا وهو إن حدث سيجعل الفريق يضم بطلين سابقين للعالم للمرة الأولى منذ وقت طويل جدا.