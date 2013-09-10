نشطاء مصريون ينظمون احتجاجا بذكرى 11/9

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري

مع حلول الذكرى الثانية عشرة لأحداث 11 سبتمبر، دعا عدد من النشطاء المصريين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية الأربعاء، للتنديد بما وصفوه بـ"دعم" الإدارة الأمريكية للعنف والإرهاب فى البلدان العربية".

ودعا حزب الدستور بالإسكندرية لوقفة سلمية مشابهة، للتنديد بالإرهاب أمام القنصلية الأمريكية للتنديد بالإرهاب والعنف.

وقال عدد من النشطاء فى بيان الاثنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إنه عندما عانت الولايات المتحدة من ويلات الإرهاب فى الحادى عشر من سبتمبر 2001، وقف العالم بأسره للتنديد بالإرهاب، وقادت أمريكا بعض الحروب في

أفغانستان والعراق فى إطار الحرب على الإرهاب، وها هي الآن لها موقف على النقيض من ذلك بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط، خاصة فى مصر وأيضا تهديد الأمن القومي والعربي بشن حرب محتملة ضد سوريا".

وتضامنت أحزاب مصرية مع النشطاء في دعوتهم، معربة عن استيائها من القيادة الأمريكية ، ووجهت رسالة خاصة للشعب الأمريكي قائلة "إن الشعب الأمريكى عليه أن ينظر إلى ما تفعله الإدارة الأمريكية وما يفعله الرئيس الأمريكى أوباما

من دعم الإرهاب، خصوصا فى منطقة الشرق الأوسط"، في إشارة إلى أن واشنطن تسعى لزعزعة كل الأنظمة العربية باستخدام الإرهاب والعنف فى مقابل الحفاظ على الأمن القومى لإسرائيل فقط.

وأوضحت قيادات حزبية " أن الإدارة الأمريكية لها مواقف (مزدوجة) كانت سببا فى كثير من المشاكل التى يمر بها العالم، بل وكانت سببا أيضا فى المشاكل الداخلية بأمريكا ، وأنه فى الوقت الذى اكتوى فيه الشعب الأمريكى بنار الإرهاب فى

أحداث 11 سبتمبر، نجد دعما متواصلا الآن لكل الجماعات الإرهابية والتيارات المتشددة فى كل أنحاء العالم".