بورصات الخليج تستأنف الهبوط

دبي- استأنفت معظم بورصات الخليج هبوطها، الإثنين، مع استعداد الكونغرس الأميركي لمناقشة ما إذا كان سيوافق على ضربة عسكرية ضد سوريا، بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد الإعلان عن عرض استحواذ كامل على أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 2% إلى 2325 نقطة مبددا مكاسب، الأحد، ومسجلا أدنى مستوى له في شهرين.

وقال محلل أسواق المال لدى مينا كورب، فراس الزغيبي: "تظهر تلك التقلبات أن السوق لم تصل بعد لأدنى درجات الهبوط ولا تزال التوقعات الفنية سلبية".

وأضاف "من المرجح أن ينخفض المؤشر دون مستوى 2300 نقطة، المستوى العادي عند 2200 نقطة، لكن نظرا لتدفق الأنباء فربما تزداد التقلبات لذا قد نرى مستويات أقل".

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 % منخفضا للجلسة الخامسة ومسجلا أدنى إغلاق له منذ 27 أيار/ مايو.

ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما للحصول على دعم الكونغرس لعمل عسكري ضد سوريا بسبب هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية في الحرب الأهلية التي تقول الأمم المتحدة إنها أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وسيجتمع الكونغرس اليوم للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس وسيصوت مجلس الشيوخ على المسألة، الأربعاء، على أقرب تقدير وقد يناقش مجلس النواب القضية هذا الأسبوع أو القادم.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.2 % لتصل خسائره إلى 9.5 % منذ 22 آب/ أغسطس.

وقال مدير الثروات لدى الريان للوساطة المالية، ياسر مكي: "هناك تداول مكثف بهدف المضاربة. يحاول المستثمرون القيام بصفقات سريعة وجني الأرباح قبل نهاية الجلسة بدلا من الاحتفاظ بالأسهم؛ فقد يأتي الهجوم على سوريا في أي وقت".

وأضاف "ستستمر خسائر بورصة قطر بوتيرة موازية ومرتبطة بالمحادثات الأميركية حول تدخل عسكري في سوريا".

وفي أنحاء أخرى زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 % مرتفعا للجلسة الثانية منذ بلغ أدنى مستوى في شهرين، الخميس، لكن المخاطر السياسية ضغطت على المعنويات وهو ما حد من المكاسب.

وخالفت البورصة المصرية الاتجاه النزولي في المنطقة مع إعلان وحدة تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة مدرجة في هولندا عرضا للاستحواذ الكامل على الشركة المصرية وهو ما زاد اهتمام المستثمرين.

وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء 1.7 % إلى 255 جنيها مصريا وهو مستوى مماثل لعرض الاستحواذ الذي يتضمن شراء سهم الشركة نقدا بواقع 255 جنيها أو مقابل سهم في أو.سي.آي إن.في المدرجة في بورصة أمستردام.

وفي عرض سابق اشترت أو.سي.آي إن.في حصة تزيد عن 97 % من أسهم أوراسكوم للإنشاء المدرجة في البورصة المصرية.

وفي حال نجاح عملية الاستحواذ الكامل فسيتم شطب الشركة المصرية من البورصة بعدما كان سهمها هو أكبر سهم قيادي في السوق.

وتم بالفعل شطب سهم أوراسكوم للإنشاء من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

وشكل السهم نحو ربع إجمالي الأسهم التي تم تداولها في السوق المصرية.

وقال نائب مدير المبيعات والتداول لدى نعيم للوساطة المصرية، إسلام البطراوي "السيولة منخفضة جدا في السوق بشكل عام لكن عرض الاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء يساعد السوق".

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 % إلى 5245 نقطة لكنه يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسي عند 5300 نقطة الذي كان مستوى دعم في أواخر تموز/ يوليو وفي منتصف آب/ أغسطس.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي: تراجع المؤشر 2 % إلى 2325 نقطة.

أبوظبي: هبط المؤشر 1.4% إلى 3479 نقطة.

قطر: انخفض المؤشر 1.2% إلى 9151 نقطة.

السعودية: صعد المؤشر 0.1% إلى 7643 نقطة.

مصر: ارتفع المؤشر 1.1% إلى 5245 نقطة.

الكويت: تراجع المؤشر 0.06% إلى 7233 نقطة.

سلطنة عمان: هبط المؤشر 1.1% إلى 6380 نقطة.

البحرين: انخفض المؤشر 0.2% إلى 1180 نقطة.