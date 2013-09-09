المنتخب الأرجنتيني يستعيد جاجو

بوينس أيرس- استعاد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خدمات صانع الألعاب فرناندو جاجو على حساب فريقه بوكا جونيورز الذي خسر 3- 0 أمام اوليمبو خلال مباراة ضمن البطولة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وجاجو موجود مع المنتخب الأرجنتيني الذي يسعى لضمان مكان في نهائيات كأس العالم عندما يلاقي باراغواي، الثلاثاء، بينما حل بوكا ضيفا على اولمبيو، الأحد.

ومنح هدفان سجلهما ماتياس بيريز جويديس وهدف لاجوستين فوليتيتش فريق اوليمبو المتواضع الفوز على بوكا الذي غاب عنه أيضا الحارس اجوستين اريون المنضم للمنتخب الارجنتيني واللاعب المصاب خوان رومان ريكيلمي.

وقال مدرب بوكا كارلوس بيانكي: "أشعر بالقلق بسبب الأداء غير المتسق للفريق".

وكان جاجو محور أفضل أداء قدمه بوكا هذا الموسم قبل نحو أسبوع عندما فاز على فيليز سارسفيلد 2-1.

ويحتل بوكا مكانا في وسط الجدول برصيد تسع نقاط من ست مباريات متفوقا بفارق نقطتين على غريمه ريفر بليت الذي انهى ثلاث مباريات بدون انتصار بالفوز على تيجري 3-0.

وسجل نجل دييجو سيميوني مدرب اتليتيكو مدريد الحالي، وقائد منتخب الارجنتين السابق، جيوفاني سيميوني، هدفا رائعا في أول ظهور له مع الفريق بين هدفين سجلهما لاعب الوسط مانويل لانزيني.

ويتصدر ارجنتينوس جونيورز الذي أفلت من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم الماضي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة عقب فوزه 1-0 على اول بويز في ستاد دييغو ارماندو مارادونا يوم السبت الماضي.

ويتقاسم سان لورينزو المركز الثاني مع ارسنال وبفارق نقطة خلف المتصدر عقب فوزه 2-0 على روساريو سنترال.