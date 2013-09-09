تلقيح صناعي بـ 265 دولاراً فقط

بروكسل - كشف أطباء في بلجيكا عن طريقة جديدة لعلاج مشكلة عدم القدرة على الإنجاب بكلفة زهيدة لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات.

وبحسب جريدة "الأنباء الكويتية" قال الأطباء إن الطريقة الجديدة توفر الحل للأزواج الذين يعانون من تدني الدخل المادي ويعيشون في الدول الفقيرة.

وتعتمد الطريقة الجديدة على نظام زارعة مبسط يتفادى الحاجة إلى التلقيح الصناعي مخبريا، وهو ما يخفض من نفقة العقاقير والمختبر، وقد نجحت هذه الطريقة في ولادة أكثر من 14 طفلا حتى الآن.

وأفاد الأطباء في عيادة "كرييت هيلث" ببريطانيا بأنهم بحثوا في إمكانية تخفيض تكلفة هذه الطريقة من خلال تطوير طريقة جديدة للتلقيح الصناعي بمساعدة عقاقير خصوبة وبقيمة لا تتجاوز 265 دولارا.