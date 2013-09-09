راغب علامة يكشف سر الفتاة المحجّبة

واشنطن ـ في إطار جولته الغنائية الأمريكية نشر راغب علامة صورة له مع فتاة محجبة أثارت فضول متابعيه، وبعدها أعلن علامة عن هوية الفتاة التي وصفها بالآنسة الرائعة سهيلة أمين رئيسة النادي اللبناني بمدينة ديترويت الأمريكية.

وأوضح الفنان اللبناني أنه التقاها عقب إحياءه حفلا هناك، مؤكدا أنه سعيد جدا بلقائها لأنها لبنانية تحب عملها، وبلدها وتكره الطائفية، وتسعى لتوحيد الجالية اللبنانية هناك، وتحاول أن تتغلب على عوائق البيروقراطية، من خلال مشروعات لتنمية

الشباب وتحسين مستواهم التعليمي.

وكان علامة قد أحيا حفلا آخر بولاية نورث كارولينا وهو حفل زفاف تابع لإحدى العائلات العربية العريقة هناك.