عماد حجاج ينضم لـ "إ رم"

أبوظبي- ينضم لأسرة إرم رسام الكاريكاتير الأردني المعروف "عماد حجاج" الذي سيقدم للقراء كاريكاتيرا سياسيا واجتماعيا بمعدل 3 مرات اسبوعيا . ونحن على يقين أن حجاج سيكون إضافة هامة لـ إرم نظرا لشعبيته الواسعة ورسوماته المعبرة عن هموم الناس وأرائهم في الشأن العام.

وعماد حجاج من مواليد رام الله في الضفة الغربية عام 1967. التحق بجامعة اليرموك الاردنية لدراسة الفيزياء، لكنه تحوّل عام 1988 لدراسة الفنون الجميلة ليحصل في عام 1991 على شهادة البكالوريس في الفنون الجميلة (فن الجرافيك) مع تخصص فرعي في الصحافة والإعلام. نشرت أولى رسوماته الكاريكاتيرية في صفحات مشاركات القراء في صحيفتي (الدستور) و(صوت الشعب) الاردنيتين ومنذ عام 1989 عمل كرسام سياسي محترف في عدة صحف عربية داخل الوطن العربي وفي المهجر.

يتعرض أحياناً إلى سوء فهم عميق من بعض القوى السياسية الاسلامية، وخاصة حركه المقاومة الإسلامية "حماس" و"القاعده". ويحظى حجاج بشعبية واسعة وهو مبتكر شخصية ابو محجوب الذي يعكس من خلاله قضايا المجتمع العربي عامة والاردني خاصة.