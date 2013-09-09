الذهب ينخفض مع انخفاض اليورو

سنغافورة - تراجع الذهب مع انخفاض اليورو لكن احتمال تأخر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقليص برنامج شراء السندات قد يعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وعوض الذهب الذي يستفيد من السيولة التي يضخها البنك المركزي خسائره الحادة في الأسبوع الماضي وارتفع نحو 2% بالمئة يوم الجمعة بعد تقرير أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية.

وتراجع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1387.26 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان سعر الذهب قد هبط إلى 1362.55 دولار للأوقية يوم الجمعة وهو أقل مستوى منذ 22 أغسطس/آب ثم صعد بعدما أظهرت البيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا أعداداً أقل من المتوقع في أغسطس/آب.

وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1387.70 دولار للأوقية.

وتراجع السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة مسجلاً 1492.49 دولار بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 694.72 دولار للأوقية.