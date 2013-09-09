صور.. أنذل 6 رجال في العالم

إرم – (خاص) من سماح المغوش
ما زال العديد من الرجال ينظرون للمرأة على أنها تابع لهم يستطيعون أن يفعلوا به ما يشاؤون، وتبدو فكرة الذكورة غالباً متأصلة حتى في الطفل رغم صغر سنه.
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العالم يحتفل مؤخراً بيوم المرأة العالمي ومع ذلك لا يزال يرزح تحت فكرة الذكورة التي تضع المرأة في مقام أدنى.
إرم – (خاص) من سماح المغوش
ما زال العديد من الرجال ينظرون للمرأة على أنها تابع لهم يستطيعون أن يفعلوا به ما يشاؤون، وتبدو فكرة الذكورة غالباً متأصلة حتى في الطفل رغم صغر سنه.