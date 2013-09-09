صور.. أنذل 6 رجال في العالم

صور.. أنذل 6 رجال في العالم

صور.. أنذل 6 رجال في العالم

العالم يحتفل مؤخراً بيوم المرأة العالمي ومع ذلك لا يزال يرزح تحت فكرة الذكورة التي تضع المرأة في مقام أدنى.

إرم – (خاص) من سماح المغوش

 

ما زال العديد من الرجال ينظرون للمرأة على أنها تابع لهم يستطيعون أن يفعلوا به ما يشاؤون، وتبدو فكرة الذكورة غالباً متأصلة حتى في الطفل رغم صغر سنه.

 

 

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