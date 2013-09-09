الخليج: أمية العرب

وتقول إنّ هذه الأرقام تعني فشل نظام التعليم في المنطقة العربية وعدم إيلائه الاهتمام الكافي، وتعني أن ميزانيات التعليم في الدول العربية غير كافية، بل هي تعني أن الأنظمة العربية في الأساس لا تولي قضية التعليم الاهتمام الكافي.

وتتابع الصحيفة أن انتشار الأمية يعني أن كل برامج التنمية لن تصل إلى أهدافها مع وجود هذه النسبة المرتفعة من الأمية، كما أن البطالة سوف تنتعش ومعها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لأن جيوشاً من الأميين لن تجد عملاً، وستتحول إلى ممارسة أعمال قد تكون خارج القانون من بينها ارتكاب الجرائم أو تناول المخدرات، عدا أن الجهل سوف يولد الجهل والفقر.

وتختتم بقولها، لم يعد التعليم حالة مزاجية أو للتباهي والتفاخر، بل هو ضرورة حياة لابدّ منها، هو حاجة ضرورية مثل الهواء والطعام، هو استثمار في الكرامة الإنسانية والتنمية والسلام في عصرنا القائم على المعرفة.