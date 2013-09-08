فيديو.. أسد يتجول في شوارع الكويت

الكويت ـ عثر مواطن كويتي في منطقة بيان السكنية جنوب العاصمة الكويتية، على أسد يتجول في الشوارع بعدما هرب من بيت صاحبه الأصلي، فما كان منه إلا أن أمسك به واتصل بالسلطات لتسلّمه.

وقال مصدر أمني كويتي إن مواطناً عثر على أسد متوسط العمر و «هادئ الطبع» يتجول في الشوارع، فاستدرجه وأدخله إلى سيارته وحاول أن يقود السيارة وفي داخلها الأسد، لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة، ثم استدعت طبيباً بيطرياً من «الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية» للتعامل معه.

واعتبر المصدر أن اقتناء الحيوانات المفترسة «أمر غير قانوني وغير معتاد» في الكويت، مشيراً إلى أنه تم التعرف إلى المالك الأصلي للأسد الذي سيجرى التحقيق معه فور وصوله إلى البلاد، لكونه خارجها حالياً.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مالك الأسد أحضره ليبيعه إلى آخر، لكن حدث بينهما خلاف أفشل إتمام الصفقة. ثم سنحت فرصة للحيوان المفترس للهرب، فاستغلها ليخرج إلى شوارع المنطقة الفسيحة.

وتتميز منطقة بيان بارتفاع المستوى المعيشي لسكانها، ويقع فيها «قصر بيان» وهو أحد أشهر قصور الحكم في الكويت.