مقتل 11 مدنيًّا إثر قصف للجيش السوداني شرق دارفور (فيديو)

نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على مدينة الضعين شرق دارفور، وأوقع القصف 11 مدنيًّا، ودمّر عددًا من المنشآت.

وقالت قوات الدعم السريع، إن الطيران الحربي استهدف بالبراميل المتفجرة الأحياء السكنية بمدينة الضعين؛ ما أدى لسقوط 11 مدنيًّا، 9 منهم ينتمون لأسرة واحدة وبينهم أطفال ونساء، إضافة لإصابة العشرات وسط المدنيين، وحرق وتدمير مئات المنازل.

وأضافت في بيان على منصة "إكس"، أن القصف استهدف معسكر النيم للنازحين ومستشفى الضعين ومحطتي المياه بالمدينة.

ووصفت "الدعم السريع" القصف المتكرر للمدنيين العزّل بالبراميل المتفجرة وبشكل متعمد، بـ"العمل الإجرامي والجبان الذي يكشف مستوى الحقد والكراهية التي يكنها من وصفهم بـ(الفلول الإرهابيين) للشعب السوداني".