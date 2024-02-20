مقتل 11 مدنيًّا إثر قصف للجيش السوداني شرق دارفور (فيديو)

مقتل 11 مدنيًّا إثر قصف للجيش السوداني شرق دارفور (فيديو)
نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على مدينة الضعين شرق دارفور، وأوقع القصف 11 مدنيًّا، ودمّر عددًا من المنشآت.
وقالت قوات الدعم السريع، إن الطيران الحربي استهدف بالبراميل المتفجرة الأحياء السكنية بمدينة الضعين؛ ما أدى لسقوط 11 مدنيًّا، 9 منهم ينتمون لأسرة واحدة وبينهم أطفال ونساء، إضافة لإصابة العشرات وسط المدنيين، وحرق وتدمير مئات المنازل.
وأضافت في بيان على منصة "إكس"، أن القصف استهدف معسكر النيم للنازحين ومستشفى الضعين ومحطتي المياه بالمدينة.
ووصفت "الدعم السريع" القصف المتكرر للمدنيين العزّل بالبراميل المتفجرة وبشكل متعمد، بـ"العمل الإجرامي والجبان الذي يكشف مستوى الحقد والكراهية التي يكنها من وصفهم بـ(الفلول الإرهابيين) للشعب السوداني".
وأكد أن قصف الضعين اليوم، "يضاف إلى قائمة جرائم الجيش بقصف الأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية والجسور ومحطات الكهرباء والمياه".
ودعت القوات العالم والمنظمات الحقوقية لإدانة ما وصفتها بالأفعال الوحشية المتطرفة التي تمارسها ميليشيات البرهان وكتائب المؤتمر الوطني بحق الأبرياء، حسب البيان.
ويتابع الجيش السوداني القصف بالطيران الحربي على مدن ومناطق في إقليم دارفور غرب البلاد، عقب فرض قوات الدعم السريع السيطرة على 4 من ولايات دارفور الـ5 بعد سلسلة معارك عنيفة.
ووجهت مجموعة من المنظمات السودانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة طالبت فيها بدراسة قرار بفرض حظر للطيران الحربي، فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من القصف الجوي.