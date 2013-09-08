طفلة تخترع مصاصة توقف "الحازوقة"

إرم - (خاص) من هيا كنعان

عانت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عام من تكرارالإصابة بالفواق "الحازوقة" حيث أمضت سنتين كاملتين في إجراء تجارب بالأعشاب الشعبية للتخلص من الحالة المزعجة مثل أكل الملح و السكر و حتى شرب الماء بالمقلوب و لكن مؤخرا تمكنت "مالوري كييفمان" من التوصل لاختراع يزيل الفواق و هي مصاصة تجمع بين أكثر المواد فاعلية من بين تلك التي جربتها و هي خل التفاح و السكر و المصاص.

مالوري، تقود الآن فريقا من طلبة الدراسات العليا في إدارة الأعمال في احد الجامعات البريطانية لإدارة الشركة التي ستنتج اختراعها الذي أطلقت عليه اسم Hiccupop و الذي يجمع بين كلمتي “المصاصة Lollipop” و “الفواق Hiccup”.

يقول صاحب فكرة تبني مشروع انتاج المصاصة الموقفه للفواق أن هذا المشروع يلبي حاجة بسيطة و لكنها أساسية و هو مشروع يمكن أن يستمر لأكثر من 100 سنة.

التقت مالوري بداني بيير Danny Briere رجل الأعمال و الممول للمشروع من خلال مؤتمر يقام سنويا للكشف عن مواهب الأطفال و قد كانت متخوفة من ردود الفعل في المؤتمر و قالت إما أن يضرب اختراعها و إما أن يقال عنها “مجنونه”.

طورت مالوري اختراعها في مطبخ منزل عائلتها في مانشستر و قد استخدمت ثلاث مواد أثبتت فاعليتها في إزاله الفواق و هي المصاصة و السكر و خل التفاح و تقول مالوري أن مثل هذه المصاصة تعمل على توقف الفواق الذي ينتج عن استثارة الأعصاب في الحنجرة و الفم عن طريق زيادة استثارة الأعصاب مما يلغي الرسالة التي تأمر بحدوث الفواق.

بعد أن تمكنت من إيجاد الخلطة التي تتصلب بسرعة و يمكن حفظها لفترة طويلة تعمل مالوري الآن على تحسين النكهة و ايجاد المصنع المناسب لمنتجها و هي تأمل في أن يتواجد منتجها في الصيدليات و أن يصل بشكل خاص لمرضى السرطان الذين يعانون من الفواق نتيجة لاستخدام العلاج الكيميائي.