طفلة تخترع مصاصة توقف "الحازوقة"

طفلة تخترع مصاصة توقف "الحازوقة"

طفلة تخترع مصاصة توقف "الحازوقة"

الطفلة مالوري كييفمان تقود فريقاً من من طلبة الدراسات العليا في إدارة الأعمال في احد الجامعات البريطانية لإدارة الشركة التي ستنتج اختراعها الذي أطلقت عليه اسم Hiccupop و الذي يجمع بين كلمتي “المصاصة Lollipop” و “الفواق Hiccup”.

إرم - (خاص) من هيا كنعان

 

عانت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عام من تكرارالإصابة بالفواق "الحازوقة" حيث أمضت سنتين كاملتين في إجراء تجارب بالأعشاب الشعبية للتخلص من الحالة المزعجة مثل أكل الملح و السكر و حتى شرب الماء بالمقلوب و لكن مؤخرا تمكنت "مالوري كييفمان" من التوصل لاختراع يزيل الفواق و هي مصاصة تجمع بين أكثر المواد فاعلية من بين تلك التي جربتها و هي خل التفاح و السكر و المصاص.

 

مالوري، تقود الآن فريقا من طلبة الدراسات العليا في إدارة الأعمال في احد الجامعات البريطانية لإدارة الشركة التي ستنتج اختراعها الذي أطلقت عليه اسم Hiccupop و الذي يجمع بين كلمتي “المصاصة Lollipop” و “الفواق Hiccup”.

 

يقول صاحب فكرة تبني مشروع انتاج المصاصة الموقفه للفواق أن هذا المشروع يلبي حاجة بسيطة و لكنها أساسية و هو مشروع يمكن أن يستمر لأكثر من 100 سنة.

 

التقت مالوري بداني بيير Danny Briere رجل الأعمال و الممول للمشروع من خلال مؤتمر يقام سنويا للكشف عن مواهب الأطفال و قد كانت متخوفة من ردود الفعل في المؤتمر و قالت إما أن يضرب اختراعها و إما أن يقال عنها “مجنونه”.

 

طورت مالوري اختراعها في مطبخ منزل عائلتها في مانشستر و قد استخدمت ثلاث مواد أثبتت فاعليتها في إزاله الفواق و هي المصاصة و السكر و خل التفاح و تقول مالوري أن مثل هذه المصاصة تعمل على توقف الفواق الذي ينتج عن استثارة الأعصاب في الحنجرة و الفم عن طريق زيادة استثارة الأعصاب مما يلغي الرسالة التي تأمر بحدوث الفواق.

 

بعد أن تمكنت من إيجاد الخلطة التي تتصلب بسرعة و يمكن حفظها لفترة طويلة تعمل مالوري الآن على تحسين النكهة و ايجاد المصنع المناسب لمنتجها و هي تأمل في أن يتواجد منتجها في الصيدليات و أن يصل بشكل خاص لمرضى السرطان الذين يعانون من الفواق نتيجة لاستخدام العلاج الكيميائي.

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