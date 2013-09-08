الكويت تمسك بالأسد

الكويت - في منطقة بيان السكنية بجنوب العاصمة الكويتية عثر مواطن على أسد يتجول في الشوارع بعد أن هرب من بيت صاحبه الأصلي فما كان منه إلا أن أمسك به واتصل بالسلطات لتسلمه.

وقال مصدر أمني إنّ مواطناً عثر على أسد متوسط العمر "وهادئ الطبع" يتجول في الشوارع فاستدرجه وأدخله إلى سيارته وحاول أن يقود السيارة وبداخلها الأسد لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة ثم استدعت طبيباً بيطرياً من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتعامل معه.

وقال المصدر إنّ اقتناء الحيوانات المفترسة "أمر غير قانوني وغير معتاد" في الكويت مشيراً إلى أنه تم التعرف على المالك الأصلي للأسد الذي سيجري التحقيق معه فور وصوله للبلاد التي يتواجد خارجها حالياً.

وتفيد المعلومات الأولية أنّ مالك الأسد أحضره ليبيعه إلى آخر لكن حدث بينهما خلاف أفشل إتمام الصفقة ثم سنحت فرصة للحيوان المفترس للهرب فاستغلها ليخرج إلى شوارع المنطقة الفسيحة.

وتتميز منطقة بيان بارتفاع المستوى المعيشي لسكانها ويقع فيها قصر بيان وهو أحد أشهر قصور الحكم في الكويت.