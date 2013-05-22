بيريز "مضغوط" بسبب مورينيو

مدريد- سيتعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لمزيد من الضغوط بعدما انتهى مشروع آخر بشكل غير جيد بسبب الرحيل المبكر للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن منصبه رغم استمرار تعاقده.

وأعلن بيريز (الذي سيرشح نفسه مجددا لرئاسة ريال الشهر المقبل) الإثنين الماضي أن مورينينو سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي وقبل ثلاث سنوات على انتهاء التعاقد.

وفشل أغنى أندية العالم من حيث الدخل في احراز أي لقب كبير خلال الموسم بعدما ذهب لقب الدوري لغريمه برشلونة وخسر في الدور قبل النهائي لدوري أبطال اوروبا للمرة الثالثة على التوالي كما تعثر في نهائي كأس الملك أمام جاره اتليتيكو مدريد 2-1 الاسبوع الماضي.

ومورينيو هو ثامن مدرب يعينه بيريز خلال فترتيه كرئيس لريال (الأولى بين 2000 و2005 والثانية بين 2009 وحتى الآن) وهي الفترة التي أنفق فيها النادي نحو 700 مليون يورو (900 مليون دولار).

وقال بيريز في مؤتمر صحفي في استاد سانتياغو برنابيو إن النادي حاول التعاقد مع كارلو انشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان لكن النادي الفرنسي رفض التفريط في مدربه بينما تبقى هناك بدائل أخرى متاحة.

وكان بيريز تعاقد مع مورينيو من انترناسيونالي الإيطالي بهدف احراز لقب بطولة اوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والأولى منذ 2002 ولإيقاف هيمنة برشلونة على الألقاب.

لكن وبعد مرور ثلاث سنوات فإن مورينيو أحرز لقب الدوري مرة واحدة وأخرى لكأس الملك وهي حصيلة ضعيفة جدا لأغنى أندية العالم.

وتكلف ريال كثيرا وفقا للتقارير لجلب مورينيو بعدما دفع أربعة ملايين يورو لفسخ عقد المدرب السابق مانويل بلجريني و16 مليون يورو لانترناسيونالي للتخلي عن المدرب البرتغالي.

وقال بيريز (66 عاما) الثلاثاء الماضي إن الانتخابات المقبلة ستجرى في 16 يونيو حزيران الماضي وانه سيترشح للبقاء في منصبه. وريال واحد من أربعة أندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني مملوكة للأعضاء إلى جانب برشلونة واتليتيك بيلباو واوساسونا.

وفي ظل المتطلبات الصعبة للترشح لرئاسة ريال ومنها أن يكون عضوا في النادي لمدة 20 عاما على الأقل وأن يقدم ضمانا بنكيا بقيمة 15 بالمئة من ميزانية النادي التي تبلغ نحو 75 مليون يورو تبدو فرصة بيريز كبيرة في الإستمرار لأربع سنوات جديدة.

وكتب خوانما ترويبا في صحيفة اس الرياضية الثلاثاء "في تاريخ ريال مدريد أنهى النادي الموسم بدون أي لقب (كبير) سواء في كرة القدم أو كرة السلة في سبع مناسبات فقط."

وأضاف "أربع مرات منها في ظل وجود فلورنتينو كرئيس للنادي وستكون هذه المرة الخامسة من أصل ثماني مرات إذا فشل فريق كرة السلة في إحراز لقب الدوري هذا العام."

ويبقى من غير المعروف مدى قدرة أعضاء ريال على تحمل افتقاد النجاح لكن إذا لم يتقدم أو يتمكن أي مرشح آخر من منافسة بيريز فإنه من المستبعد ألا يستمر هذا الرجل في منصبه.