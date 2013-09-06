أمير الكويت يزور واشنطن

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الزيارة تأتي فيما تبحث الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية لسوريا، ومراجعة موقف واشنطن بشأن قطع المعونات عن مصر.