أمير الكويت يزور واشنطن

واشنطن ـ قال البيت الابيض الجمعة إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت سيلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري لبحث قضايا تتعلق بالشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض في بيان "يتطلع الرئيس إلى إجراء مباحثات مع الأمير بشأن طائفة كبيرة من المسائل الحساسة ذات الاهتمام المشترك والتطورات المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصورة أشمل".
تجيء هذه الزيارة فيما تبحث الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية لسوريا عقب الهجمات باسلحة كيماوية على مدنيين في 21 اغسطس /ىب ومراجعة موقف واشنطن بشأن قطع المعونات عن مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وشن حملة على متظاهرين.