مصرع 50 شخصًا ونزوح 700 ألف في فيضانات الصومال

أودت الفيضانات العارمة في الصومال بحياة 50 شخصًا وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، فيما يخشى من تفاقم الوضع جرّاء الأمطار الغزيرة المتوقعة الثلاثاء.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة النينو المناخية؛ ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسورًا وأغرقت مناطق سكنية.