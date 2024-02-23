نصف مستخدمي "تيك توك" فقط ينشرون على المنصة

أجرى مركز "Pew Research" استطلاعًا لمستخدمي "تيك توك"، في الولايات المتحدة، ووجد أنه على الرغم من أن ثلث البالغين موجودون على "تيك توك"، إلا أن نصفهم فقط ينشرون محتوى على المنصة فعليًا، وفقًا لموقع "Axios" الأمريكي.

وكشف الاستطلاع أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا يقومون بالنشر بشكل أقل على "تيك توك" مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

وبحسب الاستطلاع، فإنّ ما يقرب من نصف المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لم ينشروا مطلقًا، و70% من جميع المستخدمين يفتقرون إلى المعلومات في السيرة الذاتية لحساباتهم.