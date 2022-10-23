الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

أسلحة الوداد

يسعى الوداد لتحقيق الفوز على حساب الرجاء لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري المغربي.

وفرض الحسين عموتة، المدير الفني للوداد، حالة من التركيز خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء الديربي وتعويض التعادل الأخير أمام اتحاد طنجة، يوم الأربعاء الماضي.

ويغيب عن صفوف الوداد اللاعب بديع أووك بسبب الإيقاف لطرده في لقاء اتحاد طنجة.

ويعتمد عموتة على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي وأمامه الرباعي أمين فرحان وحسين بن عيادة وأيوب عملود ويحيى عطية الله في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره رضا الجعدي وأمامهما أيمن الحسوني وعلى الأطراف محمد أوناجم وزهير المترجي وفي الهجوم بولي سامبو أو حميد أحداد.

أوراق الرجاء

يراهن الرجاء على الانتفاضة مع مدربه التونسي منذر الكبير من أجل تحسين النتائج وعبور المحنة الحالية التي تشهد تراجعًا كبيرًا على مستوى النتائج في الدوري.

وتبدو صفوف الرجاء جاهزة ومكتملة لخوض لقاء الديربي أمام الوداد وهو ما يعطي منذر الكبير خيارات عديدة في هذه المواجهة.

ويعتمد الرجاء على تشكيلة تضم حارس المرمى أنس الزنيتي وأمامه الرباعي مروان هدهودي وإسماعيل مقدم وعبد الإله مدكور ومحمد ناهيري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط زكريا حدراف وروجر أهولو ووليد الصبار مع ثلاثي الهجوم محمد زريدة ويسري بوزوق وآكسيل مايي.

وقال المدرب المغربي عبد الرحيم طاليب، لـ"إرم نيوز"، إن مواجهة الديربي تبدو صعبة ومتكافئة بين الفريقين رغم تباين الترتيب والظروف.

وأكد أن خبرات منذر الكبير ستساعد الرجاء تكتيكيًّا، ولكنه يخوض أول مباراة ديربي وبالتالي يحتاج للتركيز في بعض التفاصيل التي يدركها عموتة.

وأشار إلى أن الثنائي الأجنبي مايي في هجوم الرجاء وسامبو في هجوم الوداد هو فرس الرهان في رأيه لترجمة الفرص التي تسنح لكل فريق.