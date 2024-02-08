"الزيتون" يتسبب بأغرب دعوى طلاق للضرر في الكويت

في واقعة طلاق غريبة شهدتها الكويت، أقدم مواطن على رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته، بسبب "الزيتون".

وكشف المحامي عبدالعزيز اليحيى، تفاصيل القصة، عبر حسابه على منصة "إكس"، إذ قال إن هناك قضية مثيرة للجدل منظورة، حاليًا، في محكمة الأسرة.

وأكد قيام مواطن برفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا عدة دفعت الزوج لذلك، لكن السبب الرئيس وراء رفعه الدعوى، كان "عشق زوجته للزيتون".

وأضاف المحامي اليحيى أن "الزوج أفاد في دعوته أنه غير قادر على عشرة زوجته والاستمرار معها، بسبب عشقها للزيتون".

وأشار إلى أن الزوج ادَّعى أنه يكره رائحة الزيتون ولا يتحمّلها، وحاول مواجهة زوجته بذلك، مبينًا لها أن رائحة الزيتون لا تعجبه، ما تسبب بمشاكل بينهما.

‏وتابع المحامي الكويتي بالقول، إن الزوجة رفضت طلب زوجها، نظرًا لحبها للزيتون، فقام الزوج برفع قضية طلاق للضرر.