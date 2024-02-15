انقطاع الطمث قد يؤثر سلبا على مفاصل الجسم

تظهر آلام المفاصل كعرض منتشر خلال فترة انقطاع الطمث؛ ما يؤثر على المفاصل المختلفة مثل الركبتين، والكتفين، والمرفقين، واليدين. وتؤثر التحولات الهرمونية المتأصلة في انقطاع الطمث تأثيرًا عميقًا على وظائف جسم المرأة، بما في ذلك صحة العضلات والعظام.

وبحسب تقرير نشره موقع very well health، فإنه عند انقطاع الحيض لمدة اثني عشر شهرًا متتاليًا، عادة في سن 52 عامًا، تدخل النساء في مرحلة انقطاع الطمث، وهي مرحلة من مراحل الشيخوخة تتميز بالتقلبات الهرمونية.

وقبل انقطاع الطمث الكامل، تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث، وغالبًا تكون في أوائل الأربعينات وحتى منتصفها، وتمتد لمدة متوسطها أربع سنوات. أما انقطاع الطمث المبكر، الذي يظهر قبل سن 45 عامًا، فيقدم اعتبارات إضافية في إدارة أعراض انقطاع الطمث.

العلاقة بين الإستروجين والصحة المشتركة

يقوم هرمون الإستروجين، وهو هرمون أساسي في الجسم البشري، بتنظيم مجموعة من وظائف الجسم، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العظام والمفاصل والغضاريف. وتعمل مستويات هرمون الإستروجين المثالية على تعزيز كثافة العظام القوية وتخفيف التهاب المفاصل والألم، وبالتالي تعزيز الصحة العضلية الهيكلية بشكل عام. وتؤكد الأبحاث على دور مستويات هرمون الإستروجين المتوازنة في تخفيف تصلب العضلات والأوتار والأربطة؛ ما يؤدي إلى تحسين أداء المفاصل وتقليل التعرض للإصابة.

لذا؛ كشفت الإحصاءات أن ما يصل إلى نصف النساء في سن انقطاع الطمث يعانين من آلام المفاصل؛ بسبب تراجع مستويات الإستروجين بشكل طبيعي في الجسم. ويصيب ألم وتورم المفاصل في الغالب المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين، على الرغم من أن المفاصل الكبيرة مثل الركبتين، والمرفقين، والرقبة ليست محصنة ضد مثل هذه المظاهر.

أعراض آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث

عادة ما يصل ألم المفاصل بعد انقطاع الطمث إلى ذروته خلال ساعات الصباح، ويخف مع زيادة النشاط البدني. وغالبًا ما تشمل الأعراض المصاحبة آلام الظهر، وألم العضلات، وانخفاض نطاق الحركة، وفرقعة المفاصل المسموعة عند الحركة.

مثل هذا الانزعاج لا يعيق الأنشطة اليومية فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على الصحة العاطفية؛ ما قد يؤدي إلى التعجيل بمشاعر القلق والاكتئاب. وتؤدي اضطرابات النوم أيضا إلى تفاقم الأمر؛ ما يؤكد ضرورة وضع إستراتيجيات إدارة شاملة لعلاج هذه الآلام.

استكشاف المسببات الأخرى لآلام المفاصل

في حين أن التقلبات الهرمونية تعمل كمحفز أساسي لآلام المفاصل بعد انقطاع الطمث، إلا أن المسببات الأخرى تستحق الاهتمام. فهشاشة العظام، وهو مرض المفاصل التنكسية، غالبا ما تتفاقم أعراضه بعد انقطاع الطمث. بالتالي، فإن هشاشة العظام، الناتجة عن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، تزيد من قابلية التعرض للكسور، وتساهم بشكل غير مباشر في آلام المفاصل.

كما أنّ حالات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي، وإن لم تكن مرتبطة بالديناميكيات الهرمونية بعد انقطاع الطمث، تظهر أعراضًا متداخلة في هذه المصلحة العمرية؛ ما يستلزم تقييمًا تشخيصيًّا دقيقًا.

نهج الإدارة الشاملة

تتطلب معالجة آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث اتباع نهج متعدد الأوجه يشمل تعديلات نمط الحياة، والعلاج الدوائي، والعلاجات المساعدة. ويعزز النشاط البدني المنتظم سلامة العضلات والعظام، في حين أن التدخلات الغذائية الغنية بالمكونات المضادة للالتهابات تساهم في تخفيف الأعراض.

وتعمل التدخلات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي، على تخفيف الاضطراب العاطفي، واستكمال الطرائق الدوائية مثل العلاج بالهرمونات البديلة ومسكنات الألم.

التدابير المساعدة والمكملات الغذائية

إن التدابير المساعدة مثل الوخز بالإبر والمكملات الغذائية تستحق النظر فيها، وإن كانت مشروطة بتقييمات فردية للمخاطر والفوائد. ومن هذه المكملات، زيت السمك، والكركمين، ومكملات "غلوكوزامين وكوندرويتين سلفات"، ومكملات "فيتامين د".