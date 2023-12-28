إصابة الفنان الكويتي خالد العقروقة بـ3 أورام خبيثة

أكد الفنان الكويتي خالد العقروقة، الشهير بـ"ولد الديرة"، عودة السرطان إليه، حيث تم الكشف عن إصابته بثلاثة أورام خبيثة، في القولون والكتف والظهر.

ووفق وسائل إعلام محلية، قال العقروقة إنه "يعيش حاليًّا على المسكنات، في انتظار قبول طلب علاجه في الخارج".

وأضاف: "أملي بالله كبير بأن الأمور ستكون طيبة، ولا يسعني سوى القول الحمدلله في السراء والضراء. فأنا أعتبر الدواء مجرد تحصيل حاصل، ومؤمن بأن العلاج الصحيح يأتي من خلال الثقة بالله، فهو مَن ابتلانا وهو مَن يعافينا..".

وكان الفنان الكويتي أعلن شفاءه من السرطان، الذي سبق وعانى منه، في عام 2015.