اليابان تشكر دبي على مساعدتها في ضبط شحنة مخدرات ضخمة

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد زار نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي المقر الرئيسي لجمارك دبي، مقدما شكره لها، لمساعدتهم في ضبط شحنة مخدرات عابرة كانت قادمة من دولة آسيوية ووجهتها النهائية اليابان، وكان على متنها نحو 700 كيلوغرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار.