اليابان تشكر دبي على مساعدتها في ضبط شحنة مخدرات ضخمة
قدمت القنصلية اليابانية في دبي، شكرا وتقديرا لجمارك دبي بعد مساعدتها في ضبط شحنة مخدرات كانت متوجهة إلى اليابان، وتعد ثاني أكبر محاولة لإدخال مخدرات في تاريخها.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد زار نويورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي المقر الرئيسي لجمارك دبي، مقدما شكره لها، لمساعدتهم في ضبط شحنة مخدرات عابرة كانت قادمة من دولة آسيوية ووجهتها النهائية اليابان، وكان على متنها نحو 700 كيلوغرام من مسحوق "الميثامفيتامين" المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار.
وتعد عملية الضبط التي ساعدت إمارة دبي في إيقافها، ثاني أكبر عملية ضبط في تاريخ اليابان.
وأسهمت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها بمساعدة السلطات الجمركية في اليابان من ضبط شحنة مخدرات مسحوق "الميثامفيتامين" .