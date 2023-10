بعد طول انتظار.. فيلم The Five Nights at Freddy's يخيب الآمال

انطلق فيلم الرعب The Five Nights at Freddy's أخيرًا في المملكة المتحدة، والذي انتظره عشاق اللعبة، التي تحمل نفس الاسم، بفارغ الصبر.

كانت توقعات المعجبين، المخلصين للعبة الرعب الشهيرة، والذين انتظروا تحويلها إلى فيلم، عالية، لكن الفيلم خيّب آمالهم.

ورغم أن الفيلم، وهو من إخراج إيما تامي، لا يزال من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في شباك التذاكر، مع ذلك، كان دون المستوى.

وتدور أحداث The Five Nights at Freddy's حول رجل يائس، يلعب دوره بطل سلسلة "ألعاب الجوع" جوش هاتشرسون.

يحصل "مايك" (هاتشرسون) على وظيفة ليلية في المطعم، قدمها له شخص غامض، لكنه يكتشف أنه ليس وحيدا، إذ تبدأ بمطاردته مخلوقات متحركة قاتلة.

قارن المعجبون الفيلم، بأجواء اللعبة المكثفة، حيث أشاد النقاد بالرسوم المتحركة للفيلم واهتمامه بالتفاصيل الصغيرة من الألعاب، لكنهم قالوا إنه بدا "لطيفا" بالنسبة لفيلم رعب.

ويقول نيل سميث، أحد معجبي اللعبة، بعد حضوره الفيلم، إنه "رغم بعض المشاهد المخيفة، لكن الفيلم في النهاية بعث على الملل".

وقال صحفي من "إندبندنت" إن "الفيلم كان طويلا، وبه عدد أقل مما كنت تأمل به من جرائم القتل بواسطة الروبوتات".

لكن مع ذلك، يأمل معجبو اللعبة أن يعيد الفيلم إحياءها من جديد.